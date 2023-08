Activision prozradil pár dalších střípků o Call of Duty: Modern Warfare III

17. 8. 2023 12:00 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Chystané pokračování slavné vojenské ságy Call of Duty: Modern Warfare III se sice naplno představí až dnes večer, ale Activision už včera naznačil pár drobností: Vrátí se zombie mód a nabídne víc mrtvoláků než kdy dřív, postup ve hře bude sdílený s předchozí epizodou a chystá se nová výbava i perky pro lepší přizpůsobení vašeho operátora.

zdroj: Activision

Activision také hodlá představit „Call of Duty HQ“, kde budou hráči „mít k dispozici veškerý obsah související s Call of Duty na jednom místě“. Nový launcher bude prozatím obsahovat předchozí díl Modern Warfare z loňska, nadcházející letošní epizodu a nejspíš i všechna budoucí Call of Duty.

Event, během něhož by se Call of Duty: Modern Warfare III mělo ukázat v plné kráse, začíná dnes v 17:30.