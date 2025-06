Zeldu ve filmové adaptaci zjevně ztvární hvězda Euforie a Hunger Games

2. 6. 2025 11:15 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Není tomu dlouho, co Nintendo odhalilo, že hraná filmová adaptace značky The Legend of Zelda dorazí do kin 26. března 2027. Rovněž potvrdilo, že snímek bude režírovat Wes Ball, který má na svědomí sérii Labyrint či Království Planeta opic. Další informace se o projektu zatím neví, proto se kolem něho točí mnoho spekulací, především v oblasti obsazení.

Insider Daniel Richtman tak třeba nedávno přišel s tím, že by si Zeldu měla zahrát Hunter Schafer. Pokud by se to ukázalo býti pravdou, tvůrci zjevně vsadili trochu na jistotu, jelikož právě ona byla populární volbou internetových fanoušků, především kvůli vnější podobnosti s předlohou.

Herečku jste mohli spatřit třeba v úspěšném seriálovém dramatu Euforie, případně i v Hunger Games: Balada o ptácích a hadech. Její jméno se kolem role navíc skloňuje už od roku 2023, kdy se objevily první spekulace, na něž reagovala i samotná umělkyně. Přiznala, že by se roli nebránila, jelikož sama jako malá hrála některé z dílů série.