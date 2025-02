Vystřílejte si v časově omezené události novou helmu do Space Marina 2

Ve Warhammer 40,000: Space Marine 2 je stále co dělat... pokud to teda obnáší masakrování stovek tisíc tyranidů a zplozenců prohnilého boha Tzeenche. Ode dneška do 3. března navíc ve hře probíhá komunitní událost, ze kterého si může váš Astartes odnést vzácnou helmu bez insignií Mk VIII Errant (což je klasická helma, kterou nosí Titus v prologu v brnění Deathwatche).

You mustn't miss this month's Community Event in #SpaceMarine2!! ⚔️



Earn the Mk VIII Errant Helmet (without the emblem ) by achieving victory in Operations mode with all six classes! Event runs from the 21st to March 3rd. pic.twitter.com/5uCQWngCOT