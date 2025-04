Vampire Survivors se zřejmě na PlayStationu nedočkají přenosu uložených pozic

Ztřeštěný roguelite hit Vampire Survivors dobývá srdce a česnek na všemožných platformách už nějaký ten pátek, spousta hráčů ale vyhlíží update, který umožní přenášet uložené pozice mezi platformami. Teď se ukazuje, že PlayStation jej možná nedostane vůbec.

We're sorry to say won't be able to bring the Vampire Survivors Cross-Save feature to PlayStation 4/5 alongside our next update

Last month, we told everyone that Cross-Save would be available on PlayStation 4/5, PC, Xbox, Android and iOS alongside our next free VS update in April