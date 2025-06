V Death Stranding 2 opět potkáte řadu herních i neherních celebrit

Díla Hidea Kodžimy mají filmový přesah už od jejich prvopočátků. Známý herní tvůrce se neustále snaží smazat hranici mezi herním a filmovým médiem především skrze vyprávění, ale i lákáním mnoha známých tváří. V prvním díle Death Stranding jste tak kromě Normana Reeduse, Madse Mikkelsena či Léy Seydoux mohli v roli přeživších a Prepperů potkat i známého amerického moderátora Conana O'Briena. A dvojka v této tradici bude pokračovat ještě důkladněji.

Kodžima potvrdil (za překlad děkujeme Genkimu), že mnoho celebrit se ukáže už v ukázce k vydání. Aktuálně se ale už ví, že se ve hře objeví herec Ma Dong-seok (Eternals či Vlak do Pusanu) i kreativní ředitel finského studia Remedy Sam Lake.

Hideo Kojima says for Death Stranding 2 they scanned so many people they actually ran out of space and had to turn down half of the people that wanted to be in it. via @koji10_tbs



