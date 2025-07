Terminator 2D: No Fate hlásí odklad

Příslib fantastické 2D akce s příjemnou vůní nostalgie a terminátorem v hlavní roli hlásí odklad. Terminator 2D: No Fate si nezahrajeme začátkem září, jak bylo původně v plánu, ale poslední říjnový den. Tvůrci z Reef Games to oznámili na sociální síti X.

Terminator 2D: NO FATE will now be releasing on October 31, 2025.



Coordinating and manufacturing the physical release has been a longer process than we anticipated, and as a result, we’ve had to delay the release of the game. We apologise, and thank you for bearing with us.…