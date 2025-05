Switch 2 bude podporovat USB myši

26. 5. 2025 11:15 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Nintendo Switch 2 už při svém představení slíbilo, že nové Joy-Cony půjde využívat v režimu myši, což může pomoci třeba k přesnějšímu míření. Leč tvar ovladače není ideální a jeho držení v tomto režimu je trochu problematické. To ale ničemu vadit nemusí, protože konzole údajně bude podporovat i klasickou USB myš.

Prozradila to společnost Koei Tecmo při prezentaci hry Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition. Producent Miči Rjú ve videu několikrát demonstroval možnosti ovládání ve zmíněném režimu. Následně připojil drátovou myš skrze USB, což konzole rozpoznala a producent ji využíval stejně jako Joy-Con. Navíc názorně ukázal, že myš a ovladač můžete volně kombinovat.

Přirozeně je třeba upozornit, že připojení myši a klávesnice není pro Switch nic nového. Už první generace tuhle funkci podporovala, ovšem využití bylo značně omezené kvůli chybějící podpoře ze strany her. Dvojka by to ale zjevně mohla napravit.