Summer Game Fest hlásí rekordní počet partnerů

30. 5. 2025 12:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Léto už pomalu klepe na dveře společně s Geoffem Keighleym, který i na letošní červen připravuje akci Summer Game Fest, de facto náhradu někdejší E3. Jako už tradičně nás čeká záplava konferencí, kde dojde k představení novinek a ukázek, přičemž to letos bude opravdu velké.

Pořadatel si pochvaluje rekordní počet partnerů, jejichž počet překročil šedesátku. Mezi nimi se objevují velká jména, jako je PlayStation, Xbox, a dokonce se vrací i Nintendo, které v předchozích letech plánovalo vlastní Direct. Přirozeně ale nechybí ani 2K, Amazon Games, Capcom, CD Projekt RED, Devolver, Epic Games, Funcom, Neowiz, Sega, Square Enix či Techland.

zdroj: Geoff Keighley

Summer Game Fest odstartuje 6. června a potrvá až do 8. června. V jejím průběhu dojde na několik živých přenosů. Ten hlavní připadá na 6. června ve 23:00, na který posléze naváže pásmo Day of the Devs v noci na sobotu. V neděli se posléze připojí i Microsoft se svou Xbox Games Showcase či PC Gaming Show.