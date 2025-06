Stellar Blade je nejúspěšnější playstationovou exkluzivitou na PC

12. 6. 2025 13:06 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Od 11. června mohou hráči střílet a sekat v akčním sci-fi Stellar Blade také na PC, a vypadá to, že premiéra se povedla na výbornou. Během prvního dne dosáhla hra nejvyššího počtu současně hrajících hráčů ze všech singleplayerových PlayStation her na Steamu.

PC verze přináší nejen kompletní obsah z konzolové edice, ale i specifická vylepšení: podpora ultrawide rozlišení, odemčený framerate, optimalizovaná grafika, možnost instalace HD textur a celkově plynulejší výkon. Výsledkem je nadšené přijetí – zatímco demoverze měla hodnocení „Velmi kladné“, plná verze už se pyšní známkou „Overwhelmingly Positive“.

Podle statistik se ve špičce do hry přihlásilo přes 100 000 hráčů současně, čímž Stellar Blade překonala například Ghost of Tsushima, God of War, Spider-Man Remastered nebo Horizon Zero Dawn. Jediný PlayStation titul s vyššími čísly je Helldivers 2 – ten je ale multiplayerový a vyšel současně na PC i konzolích.