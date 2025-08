Stellar Blade dostává update, který vylepšuje fotomód a opravuje kostýmy

5. 8. 2025 9:29 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Studio Shift Up překvapilo novou aktualizací pro akční hit Stellar Blade. I když nejde o revoluční patch, přináší několik úprav, které by měly zpříjemnit hraní – od oprav vizuálních bugů až po konkrétní zásahy do hratelnosti. Změny se týkají jak PS5, tak PC verze hry. Nejvýraznější je vylepšený fotomód, kde se nově zobrazuje indikátor ovládání loga při jeho výběru. Kromě toho update opravuje několik problémů spojených s herními outfity a animacemi.

Verze pro PlayStation 5 navíc dostala jednu velmi specifickou opravu. Pokud měl hráč vypnutou volbu „Ranged Auto Aim“, při vstupu do bitvy s Demogorgonem se kamera posunula mimo zamýšlený úhel a nešlo pořádně mířit. Tento frustrující bug je teď minulostí. Update je označen jako verze 1.013 a už je dostupný ke stažení.