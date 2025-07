Steampunkové RPG New Arc Line se rozrostlo o trpaslíky

18. 7. 2025 13:36 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Ukrajinské studio Dreamate sice předpokládalo, že předběžný přístup pro steampunkové RPG New Arc Line potrvá zhruba rok, ale zatím se zdá, že si v něm pobude déle. Už jenom kvůli tomu, že první velká aktualizace vyšla teprve včera.

Smoke & Mirrors nabízí nemalé množství obsahu točícího se kolem trpaslíků. Ti přišli jako nová hratelná rasa obohacená rovnou o dvě herní třídy Hellfire Mage a Steam Mechanic. Jeden využívá propojení s magií a sesílá devastující útoky, druhý usedne do parního exoskeletu. Pokud by ale vousatí muži a ženy nebyli vaším šálkem kávy, časem budou třídy dostupné i pro další rasy.

Se svými ostřílenými postavami si zase projdete novou příběhovou linií Behind the Curtain, která vás vezme do nové lokace, kde potkáte záhadného společníka, který sehraje klíčovou roli v dalších updatech. Ten aktuální ještě opravil několik bugů a zlepšil herní život s méně zmatenou kamerou při přibližování, ale taky upravil systém načítání a ukládání pro starší herní data.

Do 21. července probíhá slevová akce, díky níž si New Arc Line zakoupíte za 15,99 eur. Jakmile skončí, základní cenovka se po updatu zvedne na 24,99 eur.