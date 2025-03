Stalker 2: Heart of Chornobyl hrálo přes 6 milionů lidí

Vysněný návrat postapo střílečky Stalker 2 slaví komerční milník. Hru si totiž od vydání zahrálo přes 6 milionů hráčů a hráček, kteří se vydali do nebezpečné Zóny černobylské jaderné elektrárny. Příspěvek na sociální síti X, který o úspěchu hovoří, schválně nezmiňuje prodeje, protože hra vyšla zároveň v Game Passu.

The Zone has never been so loud before! At the rest stops, stalkers are singing songs and playing the guitar. Laughter is heard everywhere: from Zalissya to Wild Island and beyond! At some point even the Quiet’s Camp turned into a traffic jam.



Today we are celebrating the 6… pic.twitter.com/cM2SmZzAvR