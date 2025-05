Spin-off Controlu míří do testu. Remedy chystá uzavřenou zkoušku FBC: Firebreak už tento víkend

Studio Remedy (tvůrci Alan Wake a Control) spouští o víkendu uzavřený technický test své nové kooperační střílečky FBC: Firebreak, zasazené do světa Controlu. „Testujeme párování hráčů a vyváženost hry v rámci uzavřeného technického testu, který proběhne od 15. do 19. května,“ uvedli vývojáři.

Remedy needs your help! We're testing the matchmaking and balancing of FBC: Firebreak in our CLOSED Technical Test, running from May 15th until May 19th. PC, PS5 and Xbox Series X|S players are all needed so sign up now:https://t.co/mCTbKCyIr8



Crossplay is supported so… pic.twitter.com/uZKte2SERD