Speedrunneři v Summer Games Done Quick 2025 vybrali 51 milionů na podporu Lékařů bez hranic

14. 7. 2025 12:50 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Od 6. do 13. července probíhala v americké Minnesotě sympatická akce Summer Games Done Quick 2025, kde se účastníci pokoušeli o překonání speedrunnerských rekordů vybraných titulů, v jejichž výčtu nechybí Sekiro: Shadows Die Twice, Balatro nebo Beat Saber. Maraton rychlých průchodů má navíc i svou dobročinnou složku - výtěžek letos poputuje na konto humanitární organizace Lékaři bez hranic.

Snahy se nakonec skutečně vyplatily, protože se povedlo vybrat 2 436 614 dolarů, což je v přepočtu 51,415 milionů korun. Organizátoři poděkovali všem přispívajícím a zmínili, že byste se ze záznamu měli podívat alespoň na zápas v AEW Fight Forever, kde diváci vytáhli transparenty a vytvořili atmosféru jak na pravém wrestlingu.

Snahy organizátorů s SGDQ nekončí. Další podobná akce, Flame Fatales, se uskuteční od 7. do 14. září se zaměřením na speedrunnerky. Novinkou pak bude Games Done Queer od 31. října do 2. listopadu, kde se o nejrychlejší průchody hrami bude snažit queer herní komunita.