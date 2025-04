Speedrunner už proběhl The Legend of Zelda: Breath of the Wild na Switchi 2

28. 4. 2025 15:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Switch 2 ještě nevyšel, ale speedrunneři už se činí. Hráč jménem Ikaboze dorazil na tokijský event Nintendo Switch 2 Experience, aby zde v omezeném limitu 20 minut zvládl porazit Linkovu úhlavní nemesis a dosáhl závěrečných titulků v The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ikaboze využil automaticky uloženou pozici před hradem v Hyrule, zbavil se veškerého vybavení a vyrazil směrem k ruinám, kde porazil Calamity Ganona a následného finálního bosse v podobě Dark Beast Ganona. Tím se s největší pravděpodobností stal prvním hráčem mimo zaměstnance Nintenda, který se dostal na konec nové verze hry.

Pro připomínku upozorním, že The Legend of Zelda: Breath of the Wild ve verzi pro novou konzoli nabídne stabilnější snímkovací frekvenci, rychlejší nahrávání a pohlednější grafiku. Majitele původní varianty vyjde upgrade na 9,99 eur (asi 250 korun).