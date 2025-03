Silent Hill f je pro Austrálii příliš brutální. Ratingová komise odmítla hru ohodnotit

Australská ratingová komise odmítla udělit hodnocení hororu Silent Hill f a v zemi možná nevyjde. Důvod sice není jasný, ale obecně to znamená, že obsah hry je natolik extrémní, že si nezaslouží ani ohodnocení R18+ určené pro dospělé hráče. Hra má podle popisu mimo jiné zobrazovat šikanu a zneužívání dětí, tedy témata, která jsou v Austrálii vnímaná obzvláště citlivě.

Silent Hill f has been refused classification and will not be allowed to go on sale in Australia! via @SilentHillSin



“Materials classified as RC contains content that is outside generally-accepted community standards and exceeds what can be included in the R 18+ and X 18+… pic.twitter.com/aPo0aSO6VZ