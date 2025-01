Šéf vývoje Helldivers 2 si bere pořádně dlouhou dovolenou

Šéf studia Arrowhead a zároveň hlavní designér fantastických Helldivers 2, Johan Pilestedt, si bere pořádně dlouhou dovolenou. Takzvaný sabatikl většinou trvá šest až dvanáct měsíců a v severských zemích nejde o nic výjimečného.

Hey everyone!



I am gonna do a sabbatical for a while!



I know a lot of you are going to think "por qué?" - well, while you have enjoyed @helldivers2 for almost a year, I have been living it since early 2016, and with @HelldiversGame - its since 2013.



11 years of working "around…