Resident Evil jako hororová strategie? Capcom plánuje mobilní hru

7. 7. 2025 9:31 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Zatímco Resident Evil Requiem míří na milovníky nefalšovaného hororu, další chystaný projekt z univerza překvapí rovnou dvojí neočekávanou volbou. Resident Evil: Survival Unit bude totiž mobilní strategie.

Ačkoliv se hra plně představí až 11. července v o půlnoci, už je jisté, že kromě strategických prvků nabídne i ty hororové a taky survival. Vyvíjená je pro Android a iOS korejským studiem JoyCity, jemuž pomáhá ještě anime expert Aniplex.

Jde o zvláštní spojení, které by ale mohlo nakonec fungovat. Minimálně by mělo nabídnou nový úhel pohledu do oblíbeného světa, který si zachová i DNA původních titulů. Nebo tak to alespoň slibuje šéf Aniplexu Šindži Hašimoto. Kdyby z toho nakonec vylezl jen zbytečný tahák peněz, v únoru vyjde zmíněný Requiem, který se rýsuje více než chutně.