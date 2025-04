Remaster The Elder Scrolls IV: Oblivion přilákal už 4 miliony dobrodruhů

Bez velkých fanfár, leč stejně úspěšně. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered se minulý týden představil a rovnou i vyšel. Žádná předchozí marketingová kampaň, jenom předběžné nepotvrzené spekulace. Síla značky je ovšem mohutná a Bethesda si může mnout ruce, jelikož předělávka během necelého týdne přilákala 4 miliony nostalgiků.

Samozřejmě nejde o počet prodaných kusů, jelikož do hry se mohou pustit i předplatitelé služby Game Pass. Když se ale člověk podívá třeba na statistiky ze Steamu, kde o víkendu titul najednou hrálo až 216 784 lidí (děkujeme SteamDB), jde stále o skvělá čísla a úspěch. Především s ohledem na to, že jde o předělávku skoro 20 let staré hry.

We are so grateful to the over 4 million of you that have already ventured into Cyrodiil with Oblivion Remastered. Thank you! pic.twitter.com/Fz1lo7XZtM