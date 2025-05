Prince of Persia: The Lost Crown si zahrálo už 2 miliony lidí

2. 5. 2025 9:55 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Návrat plošinovky Prince of Persia: The Lost Crown slaví po 15 měsících od vydání metu 2 milionů hráčů. Ubisoft je zjevně s úspěchem hry spokojen a hovoří o „oživení legendy“. Doufejme, že to znamená více her s perským princem! Minimálně se chystá The Rogue Prince of Persia a prokletý remake The Sands of Time, tak doufejme, že sérii skutečně podaří vstát z mrtvých.