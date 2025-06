Příběhová ukázka z Borderlands 4 představuje nového záporáka

23. 6. 2025 13:05 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Borderlands 4 zatím působí, že fanouškům nabídne více téhož. Někomu to může přijít málo, jiní ale dostanou přesně to, co chtějí. Na novinky ale přeci jen dojde, a to hlavně v rámci příběhu, který představuje nová ukázka.

Odehrává se na planetě Kairos, které vládne neoblomný diktátor Timekeeper se svým Řádem plným syntetických vojáků. Vládu mu usnadňují páteřní implantáty Bolt, jimiž si dokáže plně podvolit kohokoliv. Pokusí se pomocí nich ovládnout i ztroskotané Vault Huntery, kterým jsou v zajetí voperovány, čímž je Timekeeper uvězní na své planetě. Nikdy však nepodceňujte vůli jedince! Po útěku jim pomůžete, aby stáli u základů revoluce, které velí starý známý Claptrap.

Z ukázky je patrné, že v popředí opět bude šílená akce, hromada střelných zbraní i kooperace až pro čtyři hráče. Do toho promluví řada nových nepřátel včetně unikátních bossů. A pokud máme věřit Gearboxu, tentokrát se půjde trochu přízemnější cestou, kde se nebude tolik spoléhat na přepálený humor.

Pravdu zjistíte už 12. září na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Chystá se též verze pro Nintendo Switch 2, která vyjde později. Základní Borderlands 4 vyjdou na 69,99 eur, k dispozici bude rovněž deluxe a super deluxe verze s dodatečnými balíčky, které cenovku zvýší na 99,99, respektive 129,99 eur.