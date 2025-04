Nová hra od tvůrců FTL a Into the Breach vyjde na kapesní konzoli PlayDate

23. 4. 2025 11:52 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Tvůrci špičkových her FTL: Faster than Light a Into the Breach mají vydání svého dalšího titulu za rohem. Radost ale udělá jen malému počtu hráčů a hráček, protože vyjde na kapesní konzoli s klikou PlayDate. Fulcrum Defender bude bullet hell, ve kterém po vzoru starých arkád sestřelujete vlny nepřátel a snažíte se přežít co nejdéle, zatímco si vylepšujete build a speciální schopnosti. Kličkou pak ovládáte zaměřovací ukazatel.

Fulcrum Defender vyjde v rámci druhé sezóny titulů, která se na kapesní konzoli začne objevovat od 29. května. Předplatitelé se každý týden dočkají dvou nových her. Sezóna potrvá šest týdnů.