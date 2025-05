MindsEye od bývalého týmu z Rockstaru unikly záběry z hraní

5. 5. 2025 14:50 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Akce MindsEye od studia Build a Rocket Boy založeného bývalým prezidentem Rockstar North má vyjít za měsíc. Fakt, na který díky slabé marketingové kampani zapomněl snad každý. A možná na to zapomenete znovu, až spatříte uniklé záběry, které se v uplynulých dnech dostaly na internet.

Původně jste o ně mohli zavadit na Redditu, ale aktuálně už je naleznete v podstatě na každé platformě s online videi. Nabídly střípky z průzkumu otevřeného světa, jízdy autem i akce. Můžete se proto podívat na to, jak se studio povedlo skloubit lineární vyprávění s otevřeným futuristickým světem.

Představený materiál působí trochu jako kříženec Watch Dogs a Just Cause, kde velký výbuch není sprosté slovo. Každopádně až 10. června ukáže, jestli to bude stačit k úspěchu. MindsEye míří na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.