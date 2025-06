Lies of P slaví 3 miliony prodaných kopií

Pinocchiova dobrodružství temně a jinak. I tak by se dala nazvat povedená soulsovka Lies of P, která uhranula svou estetikou a vtahujícím světem, který vám v tradici žánru nedal nic zadarmo. I proto může Round8 Studio slavit dosažení klíčového milníku.

Po téměř dvou letech celek přišel s další aktualizací prodejních čísel. Titulu se povedlo oficiálně překročit hranici 3 milionů prodaných kopií. Vzhledem k tomu, že v říjnu 2023 hlásil milion, podařilo se za uplynulých 20 měsíců ke hráčům dostat další dva.

Three million puppets or three million humans?

Matters not– we hope you enjoyed your stay at Krat.



Thank you from the bottom of our hearts.#LiesofP #ThankYou