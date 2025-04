Léto ve znamení gangsterů? Nová Mafia má vyjít v srpnu

11. 4. 2025 11:15 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Chybička se vloudila. Včera se na steamovém profilu očekávané akce Mafia: The Old Country objevil blogový příspěvek, ve kterém se zmínilo i datum vydání stanovené na 8. srpna. Informaci se povedlo obratem smazat, ale jakmile se něco dostane na internet, zůstane to na něm už navěky, jak dokazuje screenshot od webu Gematsu.

Datum mělo být pravděpodobně představené až během prezentace na veletrhu PAX East, o níž je i samotný příspěvek. Proběhne 8. května ve 20:00 našeho času a kromě toho nabídne dodatečné podrobnosti a materiály, stejně jako povídání vývojářů, mezi nimž se mihne i vedoucí filmečků Tomáš Hřebíček.

Mafia: The Old Country míří na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Hra nabídne příběh ze Sicílie na počátku 20. století, který odvypráví i skrze české titulky a dabing. Titul pohání Unreal Engine 5.