Koncem ledna vychází sbírka retro sportovních her Accolade Sports Collection

21. 1. 2025 9:41 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Prožijte znovu klasické sportovní hry od Accolade ze začátku 90. let. Na PC a konzole současné i minulé generace se chystá sbírka retro sportovních her Accolade Sports Collection, která vyjde 30. ledna. Kolekce obsahuje pětici kultovních her: Winter Challenge, Summer Challenge, Hardball! Hardball II a Hoops Shut Up And Jam!

Sbírka disponuje moderní emulací, takže si můžete klasiky zahrát s okamžitým ukládáním, různými filtry, manulály, okamžitým přepínáním titulů. To vše při zachování původní hratelnosti.