Ještě tento týden vyjde demo The First Berserker: Khazan

Skvěle stylové akční RPG The First Berserker: Khazan si už tento týden můžete vyzkoušet na vlastní kůži. Chystá se totiž demoverze, která vyjde 16. ledna jak na PC, tak i na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Hra o zrazeném generálovi podle onlinovky Dungeon Fighter má pak stanovené datum vydání na 27. března.

DEMO will be available from January 16, 2025, at 15:00 (UTC) with no end date scheduled. Meet #Khazan on PlayStation5, Xbox Series X|S, and STEAM next week. pic.twitter.com/he3J3RPC0e