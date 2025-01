30. 1. 2025 10:03 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Špičkové dobrodružství nezlomného archeologa Indiany Jonese and the Great Circle si zahrálo přes 4 miliony lidí. Uvádí to Microsoft ve finanční zprávě. Je nutné podotknout, že počty hráčů nerovnají se v tomto případě počet prodaných kopií, protože hra vyšla v předplatném Game Pass.

zdroj: Vlastní

Závěrečné zúčtování úspěchu adventury nastane někdy na jaře, kdy hra vyjde také na PS5.