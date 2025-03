Ičiban Kasuga míří na dovolenou v časově omezeném DLC pro Dave the Diver

24. 3. 2025 9:58 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Po lovecraftovské spolupráci s rybářskou indie hrou Dredge do relaxačního hitu Dave the Diver míří návštěvník až z dalekého Japonska. Studio Mintrocket oznámilo DLC Ichiban’s Holiday, které do dobrodružného potápění zavede titulní postavu Yakuza: Like a Dragon.

Ičiban Kasuga do oblasti Blue Hole zamíří na dovolenou společně s barmanem Osamem Kašiwagim. Trable ho nicméně následují i sem. Brzy zjistí, že teroristická organizace chytá delfíny. Rozhodne se proto s těmito nekalostmi skoncovat, přičemž ho na jeho dobrodružství doprovodí Cobra. V této chvíli se hra promění v beat 'em up akci, kde můžete ovládat jednoho z hrdinů. Nebude ale chybět ani karaoke a další postavy z Like a Dragon.

Ichiban’s Holiday vyjde 10. dubna na všechny platformy, na nichž je Dave the Diver dostupný. Konkrétně jde o PC, PlayStation 5, PlayStation 4 a Nintendo Switch. Dodatek bude ke stažení po dobu šesti měsíců. Následně z obchodů zmizí.