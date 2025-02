Hobití survival Tales of the Shire v březnu nakonec nevyjde

21. 2. 2025 9:58 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Útulný hobití survival Tales of the Shire hlásí už druhý odklad. Kulinářská a budovatelská hra ze Středozemě měla původně vyjít na Bilbovy narozeniny 22. září, dočkala se ale odložení na 25. březen, aby nakonec přišlo v těchto dnech ještě jedno oznámení o odkladu. Finální termín malebné dovolené v kraji je nyní 29. června.

Tvůrci z Wētā Workshop odklad jednoduše zdůvodňují tím, že chtějí, aby si každý milovník Středozemě přišel na své a Tales of the Shire byly co nejlepší zážitek. Hra se chystá na PC, současnou generaci konzolí a Nintendo Switch.