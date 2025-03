Delta Force se s cheatery nemaže. Rozdali tisíce desetiletých banů

Multiplayerová vojenská střílečka Delta Force s teroristy nevyjednává a s podvodníky se nemaže. Na sociální síti se pochlubili výsledky čísly z nedávné bezpečnostní čistky. Při ní rozdali 1446 desetiletých banů, 365 banů v souvislosti s nepovoleným softwarem, 13 475 zastavených pokusů o podvod a přes 4000 vykopnutých hráčů ze hry.

Our G.T.I. Security team are working around the clock to kick cheaters out of the game



This week

⛔️ 1446 10-year Bans

⛔️ 365 DMA Bans

⛔️ 694 Devices Blocked

⛔️ 13475 Cheat Attempts Stopped

⛔️ 4044 Players Forced Offline



The full report, as well as details on how to report… pic.twitter.com/z4Uw0VF8EU