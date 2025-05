Death Stranding 2 vychází dříve než Kodžima chtěl. Může za to GTA VI

9. 5. 2025 10:16 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Odložení Grand Theft Auto VI pravděpodobně ulevilo hromadě lidí. Nejen hráčům s věčnými resty, ale rovněž vydavatelům a studiím. Ti se letošního vydání giganta báli jako čert kříže, protože mu nechtěli vejít do cesty. Potvrzuje to i samotný Hideo Kodžima.

Ten ve svém podcastu (za překlad děkujeme Genkimu) uvedl, že Death Stranding 2: On the Beach chtěl původně vydat v září. Kvůli nejistotě ohledně data vydání GTA VI si však uvědomoval, že tým musí být strategický, aby hru neposlal do přímé soutěže s městskou akcí.

zdroj: Kojima Productions

„Někteří například říkali, že GTA může, ale nemusí vyjít v listopadu. Jakmile by se oznámilo, že vyjde v listopadu, všichni by šli z cesty. Kdyby například nový film Mission Impossible vyšel v květnu, ostatní by mu nemohli konkurovat, takže by se přesunuli někam jinam,“ tvrdí Kodžima.

Ačkoliv mu analogie s Mission Impossible moc nevychází (první Dead Reckoning dorazilo týden před Barbie a Oppenheimerem, což negativně ovlivnilo výkonnost), má samozřejmě pravdu. Od zlata Rockstaru se očekávají mohutné výsledky a bylo by pošetilé s ním soutěžit.

Death Stranding 2: On The Beach vyjde 26. června pro PlayStation 5. Vzhledem k tomu, že došla do tzv. gold fáze, odklad už nehrozí.