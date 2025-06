Death Stranding 2 se důkladně představí 8. června

2. 6. 2025 12:15 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Death Stranding 2: On the Beach se nezadržitelně blíží, což znamená, že se pomalu blíží i dříve avizované světové turné, které v následujících měsících ve dvanácti metropolích oslaví samotnou hru. Vše odstartuje už 8. června v Los Angeles v budově The Orpheum Theatre, kde se titul zase trochu důkladněji představí.

Vzhledem k tomu, že se událost koná jen chvíli po skončení letošního Summer Game Festu, moderování se ujme Geoff Keighley, který je blízkým přítelem Hidea Kodžimy. Hlavním bodem programu bude diskuze tvůrce s dosud neupřesněnými hosty, která nabídne další náhled pod kreativní pokličku. Zároveň se bude prezentovat samotná hra, takže dojde i na nové záběry přímo z hraní.

zdroj: Vlastní

Celou událost lze sledovat online na YouTube. Odstartuje 9. června ráno ve 4:00 našeho času. Death Stranding 2: On the Beach na PlayStation 5 dorazí 26. června, turné akcí ale bude pokračovat i po vydání až do listopadu. Nám nejblíž budou zastávky v Paříži a Londýně 28. a 30. června.