Death Stranding 2 nabídne možnost přeskočení souboje s bossem

Přístupnost je v digitálních hrách velkým tématem. Studia se častokrát snaží zakomponovat možnosti, které zpříjemňují život nezkušeným. Někteří to dělají skrze nastavení obtížnosti, jiní jdou ještě o něco dál. Krásným příkladem je chystaný Death Stranding 2 od Hideo Kodžimy.

Autor ve svém podcastu uvedl, že novinka hráčům umožní přeskočit souboj s bossem. Nabídka se zobrazí ve chvíli, kdy během potyčky selžete. Následně půjde pokus opakovat, případně zvolíte možnost menší frustrace a hra si poradí za vás. Vy pak dostanete obrazový a textový popis bitvy, jako byste četli knihu s ilustracemi.

Hideo Kojima says Death Stranding 2 will have a new special feature to help players who are not so experienced at action games clear boss fights!



For boss battles in DS2 (presumably in easy mode) there will be an extra option on the game over screen below the “continue” option.… pic.twitter.com/qHOLfSBofx