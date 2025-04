Chválené oldschool RPG Drova čeká třetí a poslední porce velkého dodatečného obsahu

31. 3. 2025 13:42 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Drova – Forsaken Kin je vynikají pixelartové RPG ze staré školy. Nevěříte? Přesvědčte se u nás v recenzi, případně navštivte Steam, kde se titul pyšní 95 % pozitivních recenzí. A nadšení jistě pramení i z řádné podpory ze strany studia, které koncem března vydalo už třetí velký obsahový update.

V podstatě stejně jako v situacích předchozích, i tentokrát přináší úpravy na základě fanouškovské zpětné vazby. Tykají se třeba přepracování oblasti Red Moor a změn ve třetí kapitole. Během putování rovněž objevíte novou prastarou magii, díky níž se dostanete ke kouzlům o něco dříve. Případně využijte magii zaměřenou na zbraně.

Zábava přibyla i do pozdní fáze, kde můžete navštívit nový Dungeon of the Bygones. K výčtu se ještě připojují drobnější úpravy, mezi něž patří nová monstra v kapitolách 2 a 4, úpravy v udělování poškození a dlouhý seznam bugů.

Patch je bohužel poslední velkou novinkou, která pro Drova – Forsaken Kin vyjde. Menší aktualizace sice čas od času dorazí, ale tým už přesouvá svou pozornost k dalšímu projektu. Nezapomeňte na to, že tenhle „2D Gothic“ můžete hrát na PC, PlayStationu, Xboxu i Nintendu Switch.