Chutě osmdesátek: Pac-Man dostává oficiální kuchařku

6. 5. 2025 8:57 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Retro herní ikony nevyhasínají – a některé z nich teď vstupují i do kuchyně. Milovníci klasického Pac-Mana se už brzy dočkají vlastní tematické kuchařky, která nabídne více než 60 receptů inspirovaných slavným žlutým jedlíkem. Kniha Pac-Man: The Official Cookbook vychází 13. května, a předobjednávky už běží za cenu 30 dolarů.

Na 160 stránkách najdete jídla všeho druhu – od křídel pojmenovaných po duchovi Inky až po netradiční těstoviny Pac-Mac & Cheese. Každý recept je doplněn o barevné fotografie a podrobné návody, takže si s nimi poradí i kuchaři-začátečníci.