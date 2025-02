12. 2. 2025 18:41 | Aktuality | autor: Redakce Games.cz

Velký úspěch tuzemské hry Kingdom Come: Deliverance 2 si všímají i veřejnoprávní a mainstreamová média, které pozadí hry a její kulturní dopad zajímá. Šárka přijala pozvání do zpravodajského podcastu Vinohradská 12, kde se s moderátorem Matějem Skalickým a kulturním publicistou Tomášem Miklicou bavila o KCD2 a tím, co stojí za úspěchem České hry.

Epizodu z 10. února si můžete poslechnout na stránkách podcastu nebo v podcastových aplikacích.