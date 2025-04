Brány Skeldalu opět vyjdou na Steamu

1. 4. 2025 9:10 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Kultovní český krokovací dungeon Brány Skeldalu se chystá na platformu Steam. Po mnoha letech, kdy byly Brány Skeldalu spustitelné pouze v DOS BOXu, později krátce též na mobilu a v neoficiální verzi pro Windows, se hra dočkala revize kódu, která umožňuje hru nejen spustit, ale také dále upravovat.

„Za revizi kódu děkuji původnímu programátorovi Skeldalu Ondrovi Novákovi, bez jehož nadšení by návrat možný nebyl. Revize nám dovolí, aby se Brány Skekdalu 27 let po prvním vydání dočkaly také své světové premiéry v angličtině. Dovolí nám to přidat nějaké drobnosti jako shortkey pro spojení družiny, ceny v obchodech v tooltipu, ovládání gamepadem nebo achievementy,“ přibližuje tvůrce Jindřich Skeldal.

Hru si můžete přidat do seznamu přání na Steamu, aby vám neunikly žádné podrobnosti a hlavně samotné vydání, které je v plánu na 2. kvartál letošního roku, takže zanedlouho.