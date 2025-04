Akční RPG Lost Soul Aside hlásí tříměsíční odklad

30. 4. 2025 10:03 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Akční RPG Lost Soul Aside, na které více než deset let pracuje čínský vývojář Bing Yang, nakonec potřebuje ještě trochu času navíc. Hra měla vyjít koncem května, nakonec po dlouhé době spatří světlo světa až 29. srpna. Tvůrci citují nutnost posledních oprav, aby hra byla v co nejlepším stavu.

zdroj: UltiZero

Hra je notně inspirovaná Final Fantasy XV, jen ještě se špetkou akce navrch. RPG systém bude podporovat širokou škálu experimentálních buildů, komb a synergie schopností. Lost Soul Aside míří na PC a PlayStaiton 5.