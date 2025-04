Akce FBC: Firebreak od Remedy vyjde ještě před letními prázdninami

Remedy během včerejšího večera uspořádalo livestream ke hře FBC: Firebreak, kde jeho zástupci odehráli dvě celé mise a uveřejnili další klíčové informace.

Nově víme, že kooperační akce vyjde už 17. června pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Cena za standardní edici je stanovená na 40 eur, zatímco Deluxe edice s kosmetickými doplňky vyjde na 50 eur. Titul si rovněž zahrajete skrz předplatné služby Game Pass a PlayStation Plus Extra a Premium.

FBC: Firebreak launches on June 17th on PC, PlayStation 5 and Xbox Series X|S! The standard edition will be available for $39.99 /€39.99 / £32.99. Wishlist now! #FBCFirebreak pic.twitter.com/jP0wGmCTa2