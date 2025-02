Pro Jurský park cokoliv. Šéf Activisionu poslal Spielbergovi prosbu o práva na hru v dinosauřím vejci

12. 2. 2025 15:12 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Když si něco doopravdy přejete, uděláte pro to cokoliv. Tedy, vy možná ne, ale bývalý šéf společnosti Activision Blizzard Bobby Kotick se v cestě za svými sny velkolepých gest rozhodně neštítil. V podcastu Grit prozradil, že si ještě před uvedením prvního filmu tak moc přál získat herní práva na Jurský park, že jeho režisérovi Stevenu Spielbergovi poslal návrh na jejich odkoupení ukrytý v dinosauřím vajíčku.

„Přátelil jsem se s Michaelem Crichtonem (autor knižní předlohy, pozn. ed.), četl scénář a došlo mi, že by z toho mohla být skvělá hra. Tak jsem Michaelovi zavolal a zeptal se ho, co musím udělat, abych se dostal k právům. A on mi řekl, že musím za Spielbergem, že ta práva vlastní on,“ vypráví Kotick. Přednostní přístup k režisérovi se slabostí pro videohry mu už prý dříve přislíbil Spielbergův právník, který tehdy působil jako člen představenstva v Activisionu.

Ačkoliv Spielberga gesto s dinosauřím vejcem dojalo, stejně jako se mu líbil jeho nápad na hru, Kotickovi nakonec vzkázal, že práva na Jurský park stejně odprodá tomu vydavatelství, které za ně nejvíc zaplatí. A tak nakonec, ke Kotickově zklamání, tehdy nakonec skončila v rukou Konami.