Survival Enshrouded oslavuje další milník. Hráči se mohou těšit na hlubší systém craftění i nepřátele

11. 4. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Sympatické survival RPG Enshrouded, do kterého se můžete pustit klidně až s 15 dalšími kamarády, dělá týmu z Keen Games radost. Minulý rok studio oznámilo, že předběžný přístup hry dosáhl na metu 3 miliónů hráčů, kterou se opět povedlo významně navýšit.

Po osmi měsících od posledního oznámení se přidal další milion hráčů, tím pádem se překročila laťka 4 milionů lidských hrdinů. Jedná se o úspěch, který nelze nechat bez povšimnutí. To si uvědomují i samotní Keen Games, jež se fanoušky rozhodli odměnit krátkou ukázkou z už šestého updatu, který vyjde v průběhu května.

zdroj: Keen Games

Aktualizace nese jméno Thralls of Twilight a přinese mnoho zlepšení i novinek. Jedno z nich se týká denního a nočního cyklu, který se značně odráží na hratelnosti. V noci totiž vylézají vzácnější nepřátelé, s nimiž se hráči mohou utkat. Nová aktualizace přinese další důvody, proč se vydat na cestu v pozdních hodinách. Zároveň to ale znamená nová nebezpečí, jež je třeba překonat.

Na to jsou napojení další nepřátele, stejně jako dodatečné materiály pro výrobu nových přírůstků do zbraňového arzenálu. Se zbraněmi se rovněž pojí mechanismy, jako jsou módy, crafting drahokamů a dekonstrukce. Též dojde na balanční úpravy, jež se dotknou nejen soubojů, ale rovněž survival prvků. Další podrobnosti studio do světa vypustí s blížícím se vydáním.

Celek si současně pochvaluje rozhodnutí vydat hru v předběžném přístupu. Díky tomu ji mohou formovat společně s fanoušky, kteří mají dle kreativního ředitele Antony Christoulakise „téměř zahlcující“ množství návrhů a nápadů. Za ně samozřejmě mnohokrát děkuje, ale upozorňuje, že není možné reagovat na všechny. Proto je řadí dle četnosti a důležitosti.

Předběžný přístup do Enshrouded si aktuálně zahrajete pouze na PC. S plným vydáním se ale pole působnosti rozroste i na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Plná verze by měla vyjít v příštím roce.