Japonsko-slovenská šermířská Die by the Blade navazuje na odkaz Bushido Blade i Dark Souls

Windows

- Oznámení autor: Šárka Tmějová

Neobvyklá mezinárodní spolupráce s sebou často nese neobvyklé výsledky. Japonské studio Toko Midori a košičtí Triple Hill se spojili a představují svou nadcházející šermířskou bojovku Die by the Blade. Ta spojí souboje 1v1 s akční adventurou v japonské zástavbě i přírodě. Důraz kladou na parírování, jedna rána se totiž snadno může rovnat smrti, takže si budete muset dávat pozor na to, abyste si neukousli příliš velké sousto.

Tematicky se Die by the Blade inspiruje bojovkou Bushido Blade z prvního PlayStation či sérií Way of the Samurai. Z Dark Souls si pak půjčuje nemilosrdný soubojový systém, kde není prostor pro chybování. Mistrem šermířem v bojích na život a na smrt se můžete stát v PvP multiplayeru proti ostatním hráčům, nebo v příběhovém rogue-like módu proti tuhým počítačovým nepřátelům.

zdroj: Toko Midori

Stejná pravidla platí pro obě strany, takže to, že nepřátelé mohou na jednu ránu zabít vás, se vztahuje i na ně. Podobně jako tichá poprava zezadu v Sekiro, i v Die by the Blade se vám občas poštěstí provést unikátní pohyb, který vynuluje ukazatel životů nepřítele. Cílí na realismus šermu, ovšem s moderními vychytávkami.

Vaše šermířské umění se bude vázat k systému progrese, který vám postupně odemkne novou výbavu a předměty, abyste mohli ukázat, že jste tím nejzkušenějším z bojovníků či bojovnic. Střídat budete moct postavy, meče i oděvy.

Die by the Blade se letos dočká předběžného přístupu, který měl původně startovat už 17. ledna, ale víte, jak to s odklady v herním průmyslu chodí. Nyní se s vydáním hry počítá na druhou polovinu letošního roku, exkluzivně pro PC.