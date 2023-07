Jagged Alliance 3 – tipy a triky

13. 7. 2023 17:00 | Téma | autor: Jakub Malchárek

Jagged Alliance 3 je návratem krále taktických strategií z 90. let. Přestože pro mnohé fanoušky budou herní mechanismy velmi povědomé, ovládnout africkou zemičku Grand Chien není jen tak a budete potřebovat veškeré síly, zdroje i trochu toho žoldáckého štěstí. Hra jako taková sice obsahuje rozlehlou nápovědu, ale některé mechanismy z ní nemusí být úplně patrné. Ať už do Jagged Alliance 3 naskakujete jako válkou ošlehaný veterán, nebo se pušky chytáte jako úplný zelenáč, třeba vám pomůže několik tipů do začátku.