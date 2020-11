Immortals Fenyx Rising v novém traileru odkazuje na devadesátkové animáky

26. 11. 2020 13:25 | Video | autor: Pavel Makal

Immortals Fenyx Rising vychází už příští týden a bude jedním z posledních velkých titulů letošního roku. Vývojáři upozorňují na blížící se launch novým animovaným trailerem, který velmi dobře vystihuje celkovou atmosféru hry.

Video, které jako by vypadlo z animovaných seriálů 90. let, předvádí hlavní hrdinku (nebo hrdinu, je to na vás, jaké pohlaví Fenyx dostane) v epickém souboji s řadou mýtických stvůr. V rychlém sledu se dočkáme představení zbraní a schopností, které má hrdina pro svůj nelehký úkol k dispozici, a trailer také akcentuje humor, který ve hře hraje důležitou roli.

Immortals Fenyx Rising vypráví příběh mladého dobrodruha, jenž se musí postavit zlotřilému Týfónovi a pomoci božským obyvatelům Olympu v záchraně světa. Hra je často označována za klon The Legend of Zelda: Breath of the Wild, otázkou je, zda je to skoro čtyři roky od vydání vzoru špatně. Přeci jen je Zelda považována za jednu z nejlepších her všech dob.

Jak to nakonec s Immortals dopadne, se dozvíte už velmi brzy. Termín vydání je stanoven na 3. prosince, kdy hra vyjde na staré i nové generaci PlayStationu a Xboxu, na PC, a dokonce i na Switchi.