Nintendo chce víc šlapat do third party her, najali si na to bývalého experta PlayStationu

15. 4. 2024 8:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Nintendo jmenovalo Gia Corsiho, herního veterána a bývalého manažera PlayStationu, do strategické funkce v Nintendo of America. Corsi, který dříve vedl iniciativu vydávání her třetích stran v Sony, bude nyní řídit portfolio AAA her třetích stran pro Nintendo. To by mohlo naznačovat ještě větší důraz na hry ostatních studií a vydavatelů než v posledních letech. Ostatně zatím stále neoznámený nástupce Switche se blíží, a tak dává smysl, že Nintendo chce tenhle segment posílit ještě víc.

Corsiho přechod do Nintenda přichází krátce po ukončení jeho působení ve studiu Iron Galaxy, kde do roku 2024 zastával funkci vedoucího obchodního oddělení. Během svého šestiletého působení v Sony se Corsi podílel na významných projektech včetně programu Building the List, který se zasloužil například o spolupráci Sony a Segy, která vedla k lokalizaci Yakuzy pro západní publikum v době, kdy série Like a Dragon, právě v kontextu západních trhů, na pevných nohách rozhodně nestála.

Před svým působením v PlayStationu Corsi rozvíjel své zkušenosti v oboru prostřednictvím různých rolí v dobře známých firmách jako Electronic Arts, Propaganda Games a LucasArts.

Pokud by tak Corsiho přítomnost v Nintendu mohla signalizovat výrazně dravější strategii pro third party hry, nástupce Switche by z toho jen těžil. Nintendo mělo s hrami mimo svá domovská studia dlouhodobě „problém“ a nedařilo se mu přilákat dostatečné množství vydavatelů.

This week I began my new gig filled with fun & adventure! I’ve joined the @NintendoAmerica AAA 3rd Party Portfolio Mgmt crew to help great teams bring their amazing games to this legendary platform!



On a personal note, Papa Mario is very proud!



Here we go!!! pic.twitter.com/OnONcy33US — GIO ? (@giocorsi) April 12, 2024

To se změnilo v roce 2017, kdy se ze Switche poměrně rychle stala skvělá platforma pro indie hry a postupem času se na hybridní konzoli Nintenda dostala i řada větších her, byť automatické vydávání velkých her na Switch souběžně s ostatními platformami pořád není standardem. Za to ale spíš nemohou ani tak vztahy s vydavateli, jako spíše nedostatečný výkon konzole. Jak výkonný bude nástupce Switche a co všechno se s ním povede Corsimu vyjednat a zařídit, uvidíme v nejbližších letech.