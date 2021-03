Paradox chystá stolní hry podle Stellaris a Prison Architect

8. 3. 2021 13:50 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Už je to dávno, co studio Paradox Interactive oznámilo rozšíření svého portfolia o deskové hry. Několika z nich jsme se již dočkali (Crusader Kings, Cities Skylines), na další napjatě čekáme (Europa Universalis, Hearts of Iron) a další se teprve oznamují. Do posledního šuplíčku patří Stellaris a Prison Architect, které obě zamíří v následujících dnech a měsících na Kickstarter.

Prison Architect: Cardboard County Penitentiary

zdroj: Paradox Interactive

V této hře se o prvenství utkají až čtyři hráči. Každý z nich se stane správcem věznice, za níž na konci hry dostane body podle mnoha kritérií. Budete přijímat různě nebezpečné vězně, řešit jejich potřeby, spravovat finance, stavět nová oddělení, plnit milníky a dělat vše, co znáte z videoherní předlohy.

Mezi mechanismy hry najdete sázky, během kterých se hráči perou o nabídku dostupných místností a nařízení. Také budete umisťovat dílky na plán v rámci rozrůstání vaší věznice. Prozatím se musíme obejít bez obrazového materiálu, ale zanedlouho se dozvíme víc, jelikož deskovka Prison Architect: Cardboard County Penitentiary rozeběhne svou kickstarterovou kampaň během května.

Za hrou stojí novopečená designérka Noralie Lubbers s velmi zkušeným Dávidem Turczim, mezi jehož hry patří například Anachrony a zároveň mu děkujeme za bezpočet sólo módů v dnešních hrách. Hru zaštiťuje studio PSC Games, které má na kontě úspěšné deskovky jako Blitzkrieg!, Kitchen Rush či Rome & Roll.

Stellaris: Infinite Legacy

zdroj: Paradox Interactive

Stellaris se stane průkopníkem nového systému zvaného Infinite Legacy. Jedná se o hru typu legacy, což znamená, že každá další partie posouvá zážitek dál a hra se neustále vyvíjí. Infinite pak znamená, že se během hry nic neničí a až ji jednou dohrajete, můžete si ji plnohodnotně dát od začátku. To už tu sice bylo několikrát, ale nikdy ne v takovém měřítku.

Každá jednotlivá partie vesmírné 4X strategie Stellaris: Infinite Legacy má trvat pouhé dvě hodiny, ale napříč všemi sezeními se bude postupně vyvíjet vámi zvolená rasa. Budete odemykat nové technologie, dobývat nové světy, objevovat nové příběhy, galaxie se bude plnit vašimi vlastními zážitky a tak podobně.

Budete mít možnost svou rasu opustit a rozjet úplně novou, přičemž vaše předchozí rasa v galaxii zůstane a bude překážkou nové civilizaci. Do hry budou moci kdykoliv naskočit noví hráči, přičemž hra jim dá takové podmínky, aby mohli konkurovat již zavedeným rasám.

Zní to opravdu pompézně, ale i v tomto případě se musíme obejít bez obrázků potvrzujících ambiciózní popis. Nicméně na Stellaris: Infinite Legacy budeme čekat podstatně kratší dobu než na Prison Architect. Crowdfundingová kampaň se na Kickstarteru rozeběhne již tento čtvrtek.

Za hrou stojí Gunter Eickert, který je podepsaný pod deskovkami Agents of Mayhem: Pride of Babylon a několika produkty série Conflict of Heroes. Vývoj hry zastřešuje studio Academy Games s bohatými zkušenostmi se strategickými hrami od zmíněných Conflict of Heroes přes sérii Birth of America po Fief.

Jedna z her Conflict of Heroes: Storms of Steel letos vyjde v českém jazyce pod názvem Bouře oceli díky vydavatelství Fox in the Box, které na svém Facebooku již stihlo projevit zájem o počeštění Stellaris: Infinite Legacy. Zatím nejde o vyložené potvrzení, ale můžeme alespoň doufat.