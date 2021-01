Chystá se stolní hra podle přelomové karetky Slay the Spire

5. 1. 2021 17:15 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Slay the Spire je pro mě osobně (a jistě nejen pro mě) jedna z nejlepších her posledních let, a jak už to u takových her bývá, dříve či později se dočkají své stolní podoby. Slay the Spire trvalo dva roky, než se její desková adaptace konečně představila světu a ještě nějakou dobu potrvá, než se začne objevovat na pultech obchodů.

Zatím totiž dostáváme pouze velice strohé oznámení existence projektu. Studio Contention Games prozradilo akorát to, že deskovka Slay the Spire bude hratelná jak sólo, tak v kooperaci až čtyř hráčů. Co mě už teď děsí, je údaj týkající se herní doby – 45 minut na hráče. To zavání nepříjemnými prostoji při čekání na vlastní tah ve čtyřech hráčích, kde by se podle tohoto údaje mohla jedna partie natáhnout klidně na tři hodiny…

Kromě těchto technikálií dostáváme i první popisek: „Slay the Spire je kooperativní deckbuildingové dobrodružství. Vytvoř si jedinečný balíček, utkej se s bizarními bytostmi, objev relikvie nezměrné síly, a staň se tak dostatečně silným hrdinou schopným pokořit vrchol.“

zdroj: Contention Games

To zní přesně jako počítačová Slay the Spire (která je momentálně ve slevě za polovic), ale neubráním se skepsi. Zrovna tahle hra ve velkém těží z obrovské variability a možností výpočetní techniky, které nejsou stolní hry schopné napodobit v takovém měřítku. Nabízí se i otázka, jak bude fungovat kooperace. Bude si každý stavět vlastní balíček a bojovat s vlastními monstry, nebo se složí síly proti stejným monstrům, která tak budou proměnlivá co do síly a počtu životů?

Víc bychom se měli dozvědět ještě během letošního jara, kdy se deskovka Slay the Spire objeví na Kickstarteru (zde se můžete přihlásit k newsletteru, aby vám nic neuniklo). To znamená, že vyjít by mohla klidně až v roce 2022, ale třeba nás Contention Games ještě překvapí.

Toto mladé studio má za sebou zatím jedinou hru Imperium: The Contention. Jedná se o karetní vesmírnou 4X strategii, která byla zafinancovaná v červnu roku 2019 na Kickstarteru, kde na její vznik přispělo téměř 500 podporovatelů částkou přesahující půl milionu korun. Před měsícem se podporovatelé dozvěděli, že hry jsou vyrobené a putují lodí do cílové destinace, přičemž k hráčům by se měly dostat letos v lednu nebo únoru.

Dá se předpokládat, že kampaň Slay the Spire bude spuštěná až po doručení první hry podporovatelům, což je obecně považované za jakousi slušnost. Imperium: The Contention si můžete dodatečně zakoupit skrze crowdfundingovou platformu Gamefound, kterou mají pod palcem tvůrci Nemesis, This War of Mine či chystané ISS Vanguard. Víc se o ní dozvíte v samostatném článku.