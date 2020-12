Tvůrci Nemesis a Tainted Grail vás vezmou na vesmírné dobrodružství s ISS Vanguard

18. 12. 2020 17:30 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Portfolio Awaken Realms čítá jeden skvělý deskovkový kousek za druhým. Jejich počiny patří k těm nejlépe hodnoceným hrám na světě a nejvýdělečnějším Kickstarterům vůbec. Ať už je řeč o This War of Mine, Nemesis, Tainted Grail, Etherfields, nebo třeba Lords of Hellas, pokaždé můžete očekávat originální mechanismy a to nejlepší možné zpracování komponent. A jak se zdá, hra ISS Vanguard nebude výjimkou.

Po předchozích projektech, které vsázely na atmosféru a příběh víc než na cokoliv jiného, se nemůžeme divit, že i vesmírná pouť bude především o vyprávění. V této kooperativní deskovce se stáváte odvážnými astronauty zkoumajícími dálavy vesmíru.

Budete cestovat od planety k planetě, odhalovat jejich tajemství, vylepšovat svou loď i posádku. ISS Vanguard pracuje rovnou se třemi knihami, z nichž v jedné prožíváte samotné dobrodružství, ze druhé čtete příběhy a ve třetí si udržujete přehled o dostupných vylepšeních a pravidlech hry (jde prakticky o šanon s košilkami).

Prostor nadité krabice vyplňuje vedle těchto knih ještě přes tisíc karet, přes 80 speciálních kostek a co se plastu týče, pouhých 8 figurek hrdinů. Ale stejně jako deskovku Tainted Grail: Pád Avalonu si můžete i ISS Vanguard vylepšit krabicí nazvanou Close Encounters, jejímž obsahem je 32 figurek nahrazujících jejich kartonové protějšky ze základní verze. Nepotřebujete je, ale chcete je… Nemohou chybět ani stretch goaly, z nichž první odemyká další scénář.

zdroj: Awaken Realms Digital

A teď jedno velké překvapení. Studio Awaken Realms se vykašlalo na Kickstarter. Místo toho musíte pro ISS Vanguard na crowdfundingovou platformu Gamefound, která byla vytvořená přímo pro účely financování deskovek a ISS Vanguard je jejím prvním projektem. V systému šitém na míru deskovkám je mnohem snazší na sáhodlouhé stránce něco dohledat.

Gamefound zároveň pro tvůrce kampaní nabízí i následný pledge manager, který udržuje přehled o všech podporovatelích a jejich příspěvcích. No a tohle všechno patří studiu Awaken Realms, které se tak zbavilo nutnosti komukoliv za cokoliv platit, a veškerý výnos z kampaně mu proto půjde přímo do studiové kasy.

Před spuštěním kampaně se spekulovalo, zda má jiná platforma než Kickstarter šanci na úspěch a teď už víme, že má. Hře ISS Vanguard se za první den podařilo vybrat téměř 1,5 milionu dolarů, v přepočtu tedy slušných 31 milionů korun. Dá se proto očekávat, že se Awaken Realms na Kickstarter už nikdy nevrátí.

Za hru na Gamefoundu necháte 99 dolarů, případně 179 dolarů, pokud chcete i rozšíření s figurkami. Deskovka by vám měla přijít nejdříve v srpnu roku 2021, pokud si zaplatíte dražší poštovné (38-44 dolarů podle edice). V takovém případě dostanete základní hru a na zbytek budete čekat do dubna roku 2022. Pokud chcete ušetřit na poštovném, můžete si vše nechat zaslat najednou v pozdějším termínu za 24-28 dolarů.

Nakonec zpráva pro všechny, které by zajímalo, zda se ISS Vanguard dočká české verze. Zatím tomu všechno nasvědčuje a oznámení by mohlo přijít během příštího roku. Nic teď není jisté, ale pokud se máme dočkat české verze, stane se tak až na přelomu let 2022 a 2023.