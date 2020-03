Jeden z tvůrců Magiců připravuje karetní hru na motivy Gears of War

Windows Xbox One

- Deskové hry autor: Patrik Hajda

Že vzniká čím dál tím víc stolních adaptací videoher, nemusím snad našim čtenářům připomínat. Valí se na nás obrovské deskovky jako Bloodborne, Company of Heroes, Assassin’s Creed či Devil May Cray a někde mezi nimi se objeví i karetní hra Gears of War, za kterou stojí zkušený autor i šikovné studio.

Akční série Gears of War se v minulosti dočkala své jediné stolní adaptace Gears of War: The Board Game od studia Fantasy Flight Games, které má na kontě i kousky jako Doom, StarCraft, World of Warcraft, Fallout a mnoho dalších. Kooperativní řež kráčela ve stopách předlohy, když dávala do popředí krycí systém a nekonečné hordy sarančat, kterým hráči čelili společně v rámci kampaně.

Gears of War: The Board Game byla výborná hra i bez znalosti licence a s ní šlo o jednu z těch opravdu vydařených adaptací s krásnými figurkami. Dočkala se i jednoho malého rozšíření Mission Pack 1, které obohacovalo základ o nové mise a jeho název napovídal, že nemělo být poslední. Ale hru potkalo licenční peklo a dnes už ji najdete jen v bazarech za cenu převyšující tu původní.

Už nedoufám v její případný reprint nebo alespoň novou verzi, které by se nabízely, když Gears of War vycházejí dodnes a jsou stále populární. A vskutku, žádná nová velká deskovka se nekoná. Dostaneme ale novou stolní hru z řad karetek zasazenou do světa drsných chlapů a žen bojujících proti divným tvorům.

Gears of War: The Card Game nepůjde cestou kooperace jako její velký předchůdce. Přesně dva hráči usednou ke stolu naproti sobě a jeden z nich se ujme skupiny vojáků COG včetně ikon jako Marcus Fenix a Dominic Santiago, zatímco druhý bude velet sarančatům, mezi kterými nechybí zhůvěřilost Brumak.

Nepůjde o jednorázový duel jako třeba v případě karetní hry Magic: The Gathering, na jejíchž rozšířeních Mirrodin a Darksteel pracoval Tyler Bielman, který je zároveň autorem Gears of War: The Card Game. Oba hráči si postupně projdou příběhovou kampaní, kde každý ze scénářů nastavuje cíle obou stran a také udává rozvržení terénu.

Jak přesně bude terén fungovat, tiskovka ani obrázky neprozrazují, ale znamená to, že nepůjde jen o prostou přebíjenou – dojde i na poziční válku. Výsledek scénáře bude mít vliv na další dění v kampani, například na skladbu karet v balíčku hráčů.

Z karet na obrázcích se dá vytušit, že jednotky mají klasické „magicovské“ hodnoty útoku a životů, které se dále upravují kartami, a je tedy zjevné, že dojde na souboje mezi jednotkami. Nechybí ale ani karty okamžitě zabíjející jednotky, které jsou v krytu, takže i karetka bude jistým způsobem ctít krycí systém předlohy.

A zajímavé také je, že karta posilující jednotku o dva dopředu a dozadu u hráče COG znamená možnost líznutí karty, zatímco hráč za sarančata má na ekvivalentní kartě možnost kartu zahodit, což poukazuje na odlišnou práci s kartami na ruce každého z hráčů.

Zatím největší záhadou jsou pro mě čísla v levém horním rohu karet, která by možná mohla souviset s pozicemi na herním plánu, pokud tedy nějaký herní plán bude (čemuž nasvědčuje zmínka o terénu).

O vydání Gears of War: The Card Game se postará studio Steamforged Games, které stojí za rozporuplnou deskovkou Dark Souls, mnohem lepší karetkou Dark Souls a povedenou Resident Evil 2. Zkušenosti s licencemi jsou v tomto případě víc než vítané.

Karetní hra Gears of War by měla vstoupit do prodeje na přelomu letošního podzimu a zimy, což znamená, že by rozhodně měla být k vidění a vyzkoušení v létě v Americe na festivalu GenCon a v Německu v říjnu na festivalu Spiel. Pokud se tedy do té doby vyřeší situace s koronavirem a my nepřijdeme o nejočekávanější festivaly roku.